Электрический скутер Orca Mark I

Сингапурская компания Voro Motors, создала электронный скутер Orca Mark I.

Orca Mark I выглядит как электрический велосипед, но он технически больше скутера. Благодаря своей тройной системе подвески и двигателю 48 В, Orca Mark I представляет собой мощную и удобную небольшую электрическую ракету.

В нем нет функциональных педалей, и вместо этого предлагается пара хороших, толстых штифтов.

Этот маленький скутер имеет удивительно хорошую производительность. Задний двигатель рассчитан на непрерывную мощность 350 Ватт и максимальную 500 Ватт. 12-дюймовые колеса помогают придать этой штуке небольшой отпечаток стопы длиной всего 45 или 114 см. Шины не толстые, но они все еще чувствуют себя огромными для колес и обеспечивают приятную езду.

USB-зарядное устройство встроено в руль и позволяет заряжать телефон или другие устройства во время поездки, и использовать его как мобильный аккумуляторный блок.

Orca Mark I также поставляется с двумя дистанционными брелками, которые позволяют вам блокировать и разблокировать велосипед на расстоянии.