Электрический триммер для бровей от Xiaomi

Электрический триммер для бровей Xiaomi Pinging создан для того, чтобы любой мог выглядеть ухоженным и красивым. Это корректор бровей оснащенный высококачественными лезвиями из нержавеющей стали.

Область бровей очень деликатная, поэтому гаджет разработан таким образом, чтобы не воздействовать и не раздражать кожу.

Триммер для бровей оборудован двумя головками: длинной и короткой. Длинная головка быстро очищает большие участки волос, а короткая головка делает более аккуратный надрез оставшихся волосков. Гребень может контролировать длину в пределах 4 мм и 2 мм. При использовании триммера два раза в неделю, по 5 минут каждый раз можно рассчитывать на 2 месяца автономной работы. Электрический триммер для бровей Pinjing доступен за 8 $.