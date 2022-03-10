Электрический велосипед Smartron tbike OneX выпущен в Индии

Сегодня в Индии был выпущен электрический велосипед Smartron tbike OneX. По словам основателя Smartron, Махеша Лингаредди, новый электровелосипед получил международные награды.

Велосипед OneX имеет многомодульную и многоцелевую конструкцию и может использоваться в качестве универсального электровелосипеда, ориентированного на рынки райдшеринга и логистики. Smartron продолжает расширять свою деятельность, поставляя велосипеды в отдаленные уголки Африки, Северной и Южной Америки, а также в страны Европы и Азии. tbike OneX имеет платформу tronx, которая работает в сочетании с мобильным приложением tbike и tlock, предлагая ряд индивидуальных возможностей управления велосипедом.

OneX — это первый многоцелевой электровелосипед, предназначенный для сегмента B2B. Он поставляется с пожизненной гарантией на раму, колеса из магниевого сплава, непрокалываемые шины, максимальную скорость 25 км/ч и запас хода более 100 км. Цена OneX составляет 494 доллара.