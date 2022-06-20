Электробайк для бездорожья OX Patagonia развивает максимальную скорость 110 км/ч

OX Motorcycles представила электробайк для бездорожья - OX Patagonia.

Электробайк OX Patagonia обеспечивает максимальную скоростью до 110 км/ч. Он имеет большое расстояние между осями и увеличенный клиренс. Помимо это, OX Patagonia получил колеса, которые идеально подойдут для покорения бездорожья. Электробайк поддерживает приложение ELISA AI, для отслеживания в реальном времени информацию о OX Patagonia. Модель также имеет встроенные датчики безопасности. Съемный аккумулятор OX Patagonia 72 В 60 А обеспечивает запас хода 100 км.

OX Patagonia представлен в двух цветах: Ocher Baret и Green Parish.

Стоимость OX Patagonia составляет около 6 900 евро (7 242 доллара). Он появится на рынках Испании, Франции и Португалии.
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