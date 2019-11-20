Электронная книга Xiaomi Mi Reader уже доступна для заказа

Через пару дней после анонса компания Xiaomi объявила о начале краудфандинговой кампании её первой электронной книги Xiaomi Mi Reader, которая оценена в 83 доллара. Теперь стали известны точные характеристики новинки: 6-дюймовый E Ink-дисплей с разрешением 1024:768 пикселей (плотность 212 PPI) и антибликовым покрытием, четырехъядерная платформа Allwinner B300 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 1800 мАч, разъем USB-C и предустановленная операционная система Android 8.1 Oreo. Ридер будет поддерживать не только общепринятые форматы, вроде TXT, EPUB или PDF, но и другой контент, включая высококачественные комиксы. Масса Xiaomi Mi Reader равна 178 г.