Электронные скутеры Komaki LY и Komaki DT 3000 запущены в Индии

Компания Komaki добавила два новых электрических скутера в свою быстрорастущую линейку в Индии. Новые электронные скутеры оснащены некоторыми ведущими в отрасли инновациями.

Komaki LY предлагает феррофосфатные батареи, которые могут обеспечить запас хода до 90 км. Он также оснащен дисковыми тормозами на обоих колесах, телескопическим амортизатором и гидравлическим амортизатором спереди и сзади соответственно. Komaki LY имеет 12-дюймовые колеса и доступен в цветовых вариантах Garnet Red, Jet Black и Metal Grey. Цена модели составляет 88 000 рупий (1134 доллара).

Komaki DT 3000 оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 52 Ач, который питает электродвигатель BLDC мощностью 3 кВт. Komaki DT 3000 развивает максимальную скорость 90 км/ч и запас хода 180 км на полной зарядке. Его уникальная литий-ионная батарея является одной из выдающихся особенностей DT 3000. Его можно заряжать с помощью зарядного устройства на 15 А примерно за 4,5 часа. Для Komaki DT 3000 доступны четыре варианта цвета: синий, серый, черный и красный. Цена электроскутера составляет 121 898 рупий (1570 долларов).
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