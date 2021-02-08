Китайская компания Xiaomi официально официально представила электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition сочетает в себе элементы дизайна от ведущих автомобильных компаний Mercedes-AMG с передовой конструкцией скутеров Xiaomi, обеспечивая таким образом, надежность, стиль и удобство без компромиссов. Технические характеристики такие же, как и у Mi Electric Scooter Pro 2. Одно из нескольких улучшений скутера включает в себя увеличенный диапазон до 45 км, а максимальная скорость может достигать 25 км/ч.

Самокат также оснащен встроенным ЖК-экраном, который позволяет просматривать и контролировать широкий спектр параметров для удобной и беспроблемной езды. Дисплей помогает пользователям проверять скорость в реальном времени, выбирать режим езды, подключаться к Bluetooth и даже отслеживать состояние фар.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMD Petronas F1 Team Edition также оснащен мощным двигателем мощностью 300 Вт, надежной двойной тормозной системой, амортизирующими пневматическими шинами и легко складывающейся конструкцией для повышенной городской мобильности. Mi Electric Scooter Pro 2 разработан с учетом принципов безопасности и оснащен передним, задним и боковыми отражателями, а также модернизированной фарой мощностью 2 Вт, которая освещает до 10 метров впереди для улучшения видимости.

Рекомендованная розничная цена Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition составляет 799 евро.