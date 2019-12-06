Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G30P официально представлен в России

2019-12-06, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Ninebot KickScooter MAX; [201]
В последнее время индивидуальный электрический транспорт набирает все большую популярность: людей на моноколесах, сегвеях, самокатах и велосепедах, оборудованных электроприводом все чаще можно встретить на наших улицах.

Сегмент электротранспорта увеличился более чем на 30% за 2018 год и почти на 50% в 2019 году, а согласно данным независимых агентств, в России ежегодно появляется более 500 000 скутеров и электросамокатов. Сегодня компания Ninebot-Segway совместно с официальным дистрибутором «Марвел» (не путать с издательством комиксов) представили еще одну новинку, рассчитанную на больших пользователей: электросамокат Ninebot KickScooter MAX G30P, развивающий скорость до 30 км/ч.

Самокат отличает усиленная рулевая стойка и дека из авиационного алюминия, за счет которых он выдерживает нагрузку до 100 кг при собственном весе в 19,2 кг. При этом, для удобства транспортировки, устройство можно легко складывать. На одном заряде батареи емкостью 15000 мАч, KickScooter может преодолеть расстояние до 65 км, при этом, полная зарядка займет не более 6 часов. Амортизация обеспечивается за счет пневматических бескамерных 10-дюймовых колес, которые не требуют подкачки и с легкостью преодолевают небольшие препятствия вроде невысоких бордюров. Шины изготовлены из высокопрочной самовосстанавливающейся резины c защитой от проколов. Устройство способно поднять своего владельца в горку с уклоном в 20 процентов.

Установленный мотор имеет переменную мощность от 350 до 700 Вт. Все основные узлы и компоненты защищены по стандарту IP54, поэтому самокат можно смело использовать в дождливую погоду, а чтобы водитель не испачкался, предусмотрены брызговики. Самокат можно смело оставить на улице, благодаря откидной подножке и специальному кодовому замку. Для безопасности, агрегат оснащен LED-фарой, задним автоматическим стоп-сигналом, а также сигнальным звонком. Регулировка скорости и заряда батареи осуществляется с помощью информационного дисплея, а настройки можно выставлять с помощью смартфона, соединившись с самокатом через Bluetooth.

Данный набор характеристик позволяет использовать Ninebot KickScooter MAX G30P как для городских прогулок, так и для рабочих поездок. Старт российских продаж выбран довольно странным: 25 декабря, видимо, «Марвел» придерживается политики «готовь сани летом», хотя в этом случае получается наоборот… Цена на новинку составит 49 900 рублей, а первые покупатели получат в подарок один из фирменных аксессуаров — дополнительную фару, шлем, сумку на рулевую стойку или сидение.

«Мы ставим перед собой задачу развивать линейку электротранспорта как с точки зрения преодолеваемого расстояния, так и с точки зрения его назначения, - поделился с нами планами директор по продажам Джон Пенг. - Если сейчас электроскутеры чаще всего используются как транспорт «последней мили», то в самом ближайшем будущем мы выпустим устройства, которые станут полноценной альтернативой общественному или личному автотранспорту, так как будут способны с комфортом доставлять пользователя на расстояния от 20 до 50 км, обеспечивая ему независимость и мобильность в пределах даже крупного города, а на вторую половину 2020 года мы наметили старт продаж нашего первого квадроцикла в России».

Автор: Артем Костенко

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