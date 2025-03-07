Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Max оценили в 600 евро

Компания Xiaomi объявила о выпуске на европейский рынок электросамоката Electric Scooter 5 Max, который обойдется в 600 евро. Новинка получила 1000-Вт двигатель, максимальную скорость 20 км/ч, возможность преодолевать подъемы с уклоном до 22%, систему контроля тяги (TCS) для безопасной езды на скользкой дороге, батарею ёмкостью 477 Втч с запасом хода до 60 км, поддержку быстрого адаптера питания (3 часа на полную зарядку), обычное зарядное устройство (9 часов), 10-дюймовые бескамерные шины, двойные амортизаторы, подвеску с передней двойной гидравлической пружинной и задней двойной пружинной системами, передний барабанный и задний электрический тормоз с E-ABS, корпус из углеродистой стали, защиту от воды в соответствии со степенью IPX5 и IPX6 для аккумулятора, автоматическую фару, задний фонарь и интеллектуальную систему управления АКБ.