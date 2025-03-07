Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Max оценили в 600 евро

Компания Xiaomi объявила о выпуске на европейский рынок электросамоката Electric Scooter 5 Max, который обойдется в 600 евро. Новинка получила 1000-Вт двигатель, максимальную скорость 20 км/ч, возможность преодолевать подъемы с уклоном до 22%, систему контроля тяги (TCS) для безопасной езды на скользкой дороге, батарею ёмкостью 477 Втч с запасом хода до 60 км, поддержку быстрого адаптера питания (3 часа на полную зарядку), обычное зарядное устройство (9 часов), 10-дюймовые бескамерные шины, двойные амортизаторы, подвеску с передней двойной гидравлической пружинной и задней двойной пружинной системами, передний барабанный и задний электрический тормоз с E-ABS, корпус из углеродистой стали, защиту от воды в соответствии со степенью IPX5 и IPX6 для аккумулятора, автоматическую фару, задний фонарь и интеллектуальную систему управления АКБ.

Мотокуртки для стильных байкеров: выбор и виды…
Качественная и надежная мотоэкипировка — неизменный атрибут каждого байкера. Она позволяет защитить от…
Электровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition оценен в $4000…
Компания Mercedes-AMG и n+ Bikes объявили о выпуске электровелосипеда Mercedes-AMG F1 City Edition, котор…
Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Pro оценили в 500 е…
Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу электросамокат Electric Scooter 5 Pro, который оценен в 5…
Продвинутый велокомпьютер. Обзор iGPSport iGS630SПродвинутый велокомпьютер. Обзор iGPSport iGS630S
Радар для велосипеда со стоп-сигналом. Обзор iGPSport SR30Радар для велосипеда со стоп-сигналом. Обзор iGPSport SR30
Умный стоп-сигнал для велосипеда. Обзор iGPSport TL30Умный стоп-сигнал для велосипеда. Обзор iGPSport TL30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor