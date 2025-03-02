Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Pro оценили в 500 евро

Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу электросамокат Electric Scooter 5 Pro, который оценен в 500 евро. Новинка характеризуется двигателем мощностью 1000 Вт, батареей ёмкостью 477 Втч, максимальным расстоянием без подзарядки 60 километров, максимальной скоростью 25 километров в час, преодолением подъемов с уклоном до 22 градусов, барабанным тормозом на переднем колесе, системой E-ABS на заднем колесе, рекуперацией электроэнергии при торможении, рамой из углеродной стали толщиной 1,5 мм с максимальной динамической нагрузкой 120 кг и панелью управления, на которой отображается информация о скорости, заряде батареи, сигналах поворота и состоянии транспорта.

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