Электросамокат с автопилотом

Ожидается, что целевой аудиторией новинки станут компании, занимающиеся арендой электротранспорта. Сейчас им приходится либо стимулировать пользователя прекратить поездку до того, как аккумулятор разрядится, либо отправлять курьеров за уже разряженными скутерами. По слухам, закупкой новинок заинтересовалась компания Uber — несмотря на высокую стоимость, в перспективе транспорт с функциями самовозврата и самозарядки может сэкономить перевозчику значительную сумму.Электроавтомобили всё чаще оборудуют автопилотом — теперь же очередь дошла и до самокатов. Бренд Segway, принадлежащий китайской компании Ninebot, анонсировал KickScooter T60 — трёхколёсный электросамокат с функциями искусственного интеллекта. Умный транспорт способен самостоятельно находить ближайшую зарядную станцию и «вставать на заправку», когда не используется.Стоимость модели составит 1436 долларов.