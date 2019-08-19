Электросамокаты хотят включить в ПДД

Отсутствие жестких правил использования приводит к тому, что владельцы моноколёс, электросамокатов и сегвеей катаются на троутарах, дорогах и в общественных местах без ограничений. Ранее от депутатов было предложение об установке максимальной скорости передвижения такого персонального транспорта на тротуарах.С этой инициативой выступил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас гироскутеры, электробайки и прочие персональные колёсные виды транспорта на электрической тяге не регулируются правилами дорожного движения.Появление альтернативного «зелёного» персонального транспорта в виде электросамокатов, моноколес, по мнению депутатов, создает аварийные обстановки на дорогах общего пользования. В связи с этим правительство рассмотрит вопрос регулирования таких средств правилами дорожного движения.