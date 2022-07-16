Электровелосипед ENGWE X26 обеспечивает запах хода до 100 км

На Indiegogo началась краудфандинговая кампания для внедорожного электронного велосипеда ENGWE X26.

ENGWE X26 способен развивать максимальную скорость до 50 км/ч и гарантирует запас хода до 100 км при полной зарядке. ENGWE X26 весит 41 кг и имеет складную конструкцию. Он получил сменный аккумулятор емкостью 1373 Втч. Мощность электродвигателя 1000 Вт. Электровелосипед имеет три режима скорости. В модели используется трансмиссия Shimano, а гидравлические дисковые тормоза позволяют быстро остановится.

ENGWE X26 имеет систему подвески с тройным амортизатором и толстые покрышки. Электровелосипед оснащен полноцветным ЖК-экраном, установленным на руле, для доступа к информации о поездке и производительности. Есть светодиодная фара мощностью 12 Вт и стоп-сигнал.

На данный момент цена ENGWE X26 составляет 2699 долларов. Поставки электровелосипеда начнутся в октябре 2022 года.