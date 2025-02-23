Электровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition оценен в $4000

Компания Mercedes-AMG и n+ Bikes объявили о выпуске электровелосипеда Mercedes-AMG F1 City Edition, который получил мотор мощностью 750 Вт. Новинка также характеризуется максимальной скоростью 45 км/ч, максимальным запасом хода с учетом дополнительной батареи 112 км, рамой из алюминиевого сплава, режимами езды Normal, Sport, Sport Plus и Race, 9-скоростной трансмиссией Shimano Cues, двухпоршневыми суппортами Tektro, 203-мм тормозными дисками с прорезями, 5,5-дюймовым сенсорным дисплеем и умным шлемом со светочувствительной фарой, стоп-сигналом и указателями поворота. Велосипед оценен от 4000 долларов, а шлем обойдется в 400 долларов.