Электровелосипед ORGO помещается в рюкзак

ORGO создал новый складной электрический велосипед в уникальном стиле.

Суть ORGO заключается в том, что его можно сложить пополам и разместить в местах, где обычный велосипед никогда не поместится. Он весит 10,8 кг и его можно носить в прочном рюкзаке. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет водонепроницаемую защиту батареи.

Максимальная скорость ORGO составляет около 24 км, а пройденное расстояние на одной зарядке составляет около 19 км. Литий-ионные аккумуляторы полностью заряжаются за 2 часа. Устройство включается одной кнопкой, управление магнитными тормозами происходит за счёт нажатия на левую ручку. От случайного складывания электровелосипед защищён двумя замками возле среднего и заднего колеса.

Новинка доступна для предзаказа за $595, а доставка начнется в апреле этого года.