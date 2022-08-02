Электровелосипед Optibike R22 Everest обеспечивает запас хода до 480 км

Компания Optibike выпустила электровелосипед Optibike R22 Everest для любителей путешествовать и покорять горные вершины.

Модель получила съемный двойной аккумуляторный блок емкостью 3260 мАч. По словам производителя, R22 Everest гарантирует запас хода до 480 км. Рама Optibike R22 Everest изготовлена из углеродного волокна. Общий вес модели составляет 42 кг.

Электровелосипед оснащен двигателем мощностью 1700 Вт с пиковой мощностью 2500 Вт на скорости до 58 км/ч. Он способен преодолевать подъемы до 40%. 14-ступенчатая втулка Rohloff обеспечивает долгий срок службы цепи.

Для лучшего контроля, R22 Everest имеет вилку с амортизаторами, что позволяет ехать с комфортом по пересеченной местности. Есть встроенный ЖК-дисплей, который отображает различного рода информацию.

Optibike R22 Everest продается по цене 18900 долларов.