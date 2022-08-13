Электровелосипед для бездорожья ENGWE X26 E-Bike оснащен двигателем мощностью 1000 Вт

Электровелосипеды становятся все более популярными во всем мире. А E-Bike и вовсе покорила его.

ENGWE X26 относится к экологичным видам транспорта. ENGWE X26 All-Terrain E-Bike предназначен для повседневной езды, но все же ориентирован для езды по бездорожью. Он способен передвигаться на любой местности, благодаря мощному двигателю 1000 Вт. Он имеет два сменных аккумулятора. X26 E-Bike с легкостью преодолевает подъемы в гору до 30%.

ENGWE X26 All-Terrain E-Bike имеет систему подвески с тройным амортизатором, толстые покрышки, фары, датчики внешней освещенности, кожаные сиденья с регулировкой по высоте и багажник. По словам производителя, модель обеспечивает запас хода до 100 км. Максимальная скорость электровелосипеда составляет 50 км/ч.

ENGWE X26 предлагает различные режимы езды. Трансмиссия представлена 8 скоростями. Складная конструкция байка позволяет легко его транспортировать.

Стоимость ENGWE X26 All-Terrain E-Bike составляет около 1600 долларов.

Обзор Digma Leader. Городской самокат с дисковым тормозом…
Самокаты стали привычным транспортом для крупных российских городов. При относительно небольшом удалении …
Электроскутер Xiaomi Electric Scooter 4 Pro появится на межд…
Компания Xiaomi готовит к глобальному запуску электроскутер Electric Scooter 4 Pro. Об этом свидетельству…
Компания Silence Urban Mobility представила электрический ск…
Компания Silence Urban Mobility представила новый электрический скутер под названием S01+. …
Представлен электромобиль DeLorean Alpha5.…
DeLorean представил новый электромобиль "DeLorean Alpha5" - автомобиль выглядит впечатляющим на фото, но …
Kawasaki выпустила электрический беговел Elektrode…
Компания Kawasaki представила свой первый электрический беговел под названием Elektrode. Он разработан дл…
Hyundai построит первое предприятие по производству электром…
В пятницу южнокорейская компания Hyundai Motor Group запланировала инвестировать в строительство первого …
Представлен электрический скутер Zapp i300…
Компания Zapp анонсировала компактный электрический скутер i300, который может развивать максимальную ско…
Обзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокат…
Тестируемый сегодня электросамокат HIPER Slim VX661 относится к обновленной модельной линейке 2022 года. …
Обзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкциейОбзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкцией
Обзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокатОбзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокат
Лучший городской электросамокат. Экспертный рейтинг 2022Лучший городской электросамокат. Экспертный рейтинг 2022
Лучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выбореЛучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выборе
Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor