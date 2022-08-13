Электровелосипед для бездорожья ENGWE X26 E-Bike оснащен двигателем мощностью 1000 Вт

Электровелосипеды становятся все более популярными во всем мире. А E-Bike и вовсе покорила его.

ENGWE X26 относится к экологичным видам транспорта. ENGWE X26 All-Terrain E-Bike предназначен для повседневной езды, но все же ориентирован для езды по бездорожью. Он способен передвигаться на любой местности, благодаря мощному двигателю 1000 Вт. Он имеет два сменных аккумулятора. X26 E-Bike с легкостью преодолевает подъемы в гору до 30%.

ENGWE X26 All-Terrain E-Bike имеет систему подвески с тройным амортизатором, толстые покрышки, фары, датчики внешней освещенности, кожаные сиденья с регулировкой по высоте и багажник. По словам производителя, модель обеспечивает запас хода до 100 км. Максимальная скорость электровелосипеда составляет 50 км/ч.

ENGWE X26 предлагает различные режимы езды. Трансмиссия представлена 8 скоростями. Складная конструкция байка позволяет легко его транспортировать.

Стоимость ENGWE X26 All-Terrain E-Bike составляет около 1600 долларов.