Elgato представила Wave Link на базе ИИ

Сегодня компания Elgato выпустила новую версию своего программного обеспечения для управления аудиопотоками Wave Link — теперь с ИИ-улучшениями для голоса. Обновление добавляет систему управления на уровне операционной системы, позволяющую перенаправлять аудиопотоки в определённые приложения, разделять звук между вами и вашей аудиторией, применять аудиоэффекты и быстро отключать звук на отдельных каналах. Версия Wave Link 2.0 уже доступна для загрузки и совместима с оборудованием Elgato, включая микрофоны и экосистему управления Stream Deck. Совместно с компанией AIcoustics, специализирующейся на машинном обучении для обработки звука, Elgato добавила в Wave Link функцию Voice Focus, которая устраняет шумы и исправляет акустические недостатки, обеспечивая профессиональное звучание независимо от акустики помещения при помощи искусственного интеллекта.

Программа поддерживает аудиоэффекты, а также позволяет добавлять кастомные плагины для достижения нужного звучания. Однако для использования Wave Link и её возможностей по микшированию аудио потребуется микрофон Elgato или Stream Deck Plus. При этом использовать видеокарту для обработки всех этих функций не нужно — технология работает на встроенной большой языковой модели, демонстрируя высокую производительность в штатном режиме. Это слегка странно, потому что обычно для работы машинного обучения нужно мощное железо — включая видеокарту с тензорными ядрами.