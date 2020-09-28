Epic Games объединяет усилия со Spotify для борьбы с Apple

Конфликт между Epic Games и Apple, возникший из-за исключения Fortnite из App Store, продолжается уже давно, и две компании переключаются между обвинениями в нарушении правил. Создатели популярной Battle Royal решили объединить усилия со Spotify, и цель этого сотрудничества - лоббирование изменения правил, регулирующих магазины приложений.

Также несколько компаний и независимых разработчиков объединились в организацию Coalition for App Fairness. CAF стремится продвигать «правоприменение и реформы», чтобы способствовать развитию здоровой конкуренции и свободы выбора платформ приложений, что сводится к прозрачности политики продаж и предоставлению сторонних магазинов приложений на конкретной платформе. На данный момент в сотрудничество выходят такие компании, как: Match Group, Deezer, Tile и ProtonMail, European Publishers Council и News Media Europe.

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