Ericsson подает в суд на Apple из-за патентов на 5G

Apple и Ericsson снова спорят о патентных лицензиях. Иск был подан, как только истек срок действия лицензии. Судя по всему, две компании вели переговоры о продлении, но не смогли договориться о плате — Ericsson просила 5 долларов за единицу, Apple утверждала, что это слишком много.

Теперь Ericsson подала дополнительные иски в Западном округе Техаса, а также в других странах, включая Германию. Есть два новых иска, один касается четырех патентов, другой - восьми. Флориан Мюллер из FOSS Patents предполагает, что прежний иск связан с жалобой в Комиссию по международной торговле США с просьбой запретить импорт устройств, нарушающих авторские права (на данный момент не совсем ясно, что это такое).

На этот раз битва сосредоточена на патентах 5G, тогда как в 2015 году борьба велась из-за патентов LTE — эта битва закончилась новым лицензионным соглашением, срок действия которого истек в конце 2021 года. Однако, поскольку Apple приобрела модемное подразделение Intel, теперь также владеет патентами 5G, которые может использовать в качестве рычага воздействия в судебных разбирательствах. Тем не менее, Мюллер считает, что Ericsson имеет более сильную позицию, особенно после того, как она недавно выиграла судебный процесс против Samsung, связанный с 5G.
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