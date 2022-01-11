Европейские операторы хотят заблокировать функцию iPhone Private Relay

Функция Apple iPhone Private Relay предназначена для настройки шифрования трафика Safari на вашем устройстве. Эта функция была выпущена в качестве бета-версии с iOS 15, и пользователи должны согласиться на ее использование. Если вы используете функцию частной ретрансляции iPhone, то никто, включая Apple, не узнает, какой веб-сайт вы используете на своем iPhone , что сделает ваш просмотр более безопасным. Судя по новому отчету, европейские операторы мобильной связи недовольны этой функцией.

Vodafone, T-Mobile и Telefonica подписали открытое письмо, возражающее против развертывания этой функции. Их возражение заключается в том, что она, по-видимому, отсекает «жизненно важные сетевые данные и метаданные», они также заявили, что это будет иметь «значительные последствия», с точки зрения подрыва европейского цифрового суверенитета» и воздействия на «способность оператора эффективно управлять телекоммуникационными сетями».