Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpress Type B с сертификацией VPG400

Компания Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ. По словам источника, новинка может стать первой картой с сертификацией VPG400, появившейся на рынке. Сертификация VPG400 является гарантией того, что скорость записи видео будет не менее 400 МБ/с. Согласно Exascend, карта обеспечивает скорость чтения до 1850 МБ/с и скорость записи до 1700 МБ/с. Отметим, что пока никакие, даже самые современные камеры, не могут выводить данные с такой скоростью, ограниченной примерно 850 МБ/с.

Чтобы карта памяти Nitro CFexpress Type B не перегревалась при длительной записи, инженеры предусмотрели охлаждение флэш-памяти 3D TLC с помощью графеновых радиаторов. Заявленная степень защиты карты IP67. Крмое того, Exascend анонсировала устройство чтения карт памяти CFexpress, способное развивать скорость до 20 Гбит/с, что достаточно для передачи всего содержимого карты Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ на компьютер менее чем за пять минут.

Карта памяти Exascend Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ появится в продаже в мае этого года, но цены пока не озвучены.