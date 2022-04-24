Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpress Type B с сертификацией VPG400

Компания Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ. По словам источника, новинка может стать первой картой с сертификацией VPG400, появившейся на рынке. Сертификация VPG400 является гарантией того, что скорость записи видео будет не менее 400 МБ/с. Согласно Exascend, карта обеспечивает скорость чтения до 1850 МБ/с и скорость записи до 1700 МБ/с. Отметим, что пока никакие, даже самые современные камеры, не могут выводить данные с такой скоростью, ограниченной примерно 850 МБ/с.

Чтобы карта памяти Nitro CFexpress Type B не перегревалась при длительной записи, инженеры предусмотрели охлаждение флэш-памяти 3D TLC с помощью графеновых радиаторов. Заявленная степень защиты карты IP67. Крмое того, Exascend анонсировала устройство чтения карт памяти CFexpress, способное развивать скорость до 20 Гбит/с, что достаточно для передачи всего содержимого карты Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ на компьютер менее чем за пять минут.

Карта памяти Exascend Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ появится в продаже в мае этого года, но цены пока не озвучены.
Nimbus Data работает над твердотельным накопителем емкостью …
Nimbus Data работает над твердотельным накопителем емкостью Томас Искович, генеральный директор Nimbus Data намекнул, что компания разрабатывает новый твердотельный …
ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ …
ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ ADATA объявляет о выпуске программного обеспечения для управления, которое поддерживает технологию шифров…
ADATA представила карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD E…
ADATA представила карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD EКомпания ADATA Technology, сегодня объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express, оснащенно…
Seagate выпускает лимитированную серию дисков Horizon Forbid…
Seagate выпускает лимитированную серию дисков Horizon ForbidSeagate расширяет линейку накопителей Game Drive, выпустив игровой накопитель Horizon Forbidden West Limi…
Apacer представила твердотельные накопители высокой надежнос…
Apacer представила твердотельные накопители высокой надежносКомпания Apacer сегодня объявила о выпуске промышленных твердотельных накопителей SLC-liteX, которые могу…
Silicon Power представила твердотельный накопитель MEC3H0S M…
Silicon Power представила твердотельный накопитель MEC3H0S MSilicon Power представила твердотельный накопитель MEC3H0S M.2 NVMe Gen4. Чтобы удовлетворить растущий сп…
Представлены карты-памяти Angelbird AV PRO CFexpress MK2 Typ…
Представлены карты-памяти Angelbird AV PRO CFexpress MK2 TypБренд Angelbird представляет карты-памяти AV PRO CFexpress Type B MK2 Edition. …
Swissbit выпускает высокопроизводительный твердотельный нако…
Swissbit выпускает высокопроизводительный твердотельный накоSwissbit расширила ассортимент своей продукции, выпустив M.2 SATA SSD X-78m2. Новая серия разработана для…
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешкаОбзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешка
Что подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идейЧто подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor