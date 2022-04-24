Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpress Type B с сертификацией VPG400

Чтобы карта памяти Nitro CFexpress Type B не перегревалась при длительной записи, инженеры предусмотрели охлаждение флэш-памяти 3D TLC с помощью графеновых радиаторов. Заявленная степень защиты карты IP67. Крмое того, Exascend анонсировала устройство чтения карт памяти CFexpress, способное развивать скорость до 20 Гбит/с, что достаточно для передачи всего содержимого карты Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ на компьютер менее чем за пять минут.
Карта памяти Exascend Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ появится в продаже в мае этого года, но цены пока не озвучены.