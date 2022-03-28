FCC считает российскую «Лабораторию Касперского» угрозой национальной безопасности

В пятницу Федеральная комиссия по связи добавила российскую «Лабораторию Касперского» в свой «Покрытый список», назвав фирму по кибербезопасности «неприемлемой» угрозой национальной безопасности США. Этот шаг знаменует собой первый раз, когда агентство внесло в черный список российскую компанию. С этим решением американские компании не могут использовать субсидии из 8-миллиардного фонда универсального обслуживания FCC для поддержки развертывания телекоммуникаций в сельских и недостаточно обслуживаемых сообществах для покупки продуктов и услуг у «Лаборатории Касперского».

Комиссар FCC Брендан Кар заявил, что это назначение поможет США защитить свои сети от «угроз, исходящих от поддерживаемых государством китайских и российских организаций, стремящихся заниматься шпионажем и иным образом наносить ущерб интересам Америки». Компания отметила, что готова работать с Федеральной комиссией по связи США и другими государственными учреждениями США для решения любых проблем регулирующих органов.