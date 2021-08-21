FORESEE P709 - твердотельный накопитель с двойным шифрованием

Бренд FORESEE представил твердотельный накопитель P709 для обеспечения максимальной безопасности данных. Накопитель оснащен функцией шифрования TCG-OPAL 2.0 и Pyrite 2.0. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует широкую совместимость с большинством материнских плат представленных на рынке. Скорость чтения и записи достигает 2500/2000 МБ/с, соответственно. Основан накопитель на флэш-памяти 3D TLC. Его можно использовать не только на ПК, но и ноутбуках. FORESEE P709 PCIe SSD был сертифицирован стандартом Intel Modern Standby и UNH-IOL благодаря своей превосходной производительности с низким энергопотреблением.

Представлен накопитель в вариантах на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Производитель дает три года гарантии. Цену компания FORESEE на модельный ряд P709 не озвучила.