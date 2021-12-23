FORESEE запускает коммерческую DDR5

14 июля 2020 года JEDEC выпустила стандарт DDR5 SDRAM, ознаменовав повсеместный переход на серверные модули памяти DDR5 с двойным расположением линий (DIMM). В Китае основные производители постепенно сосредотачиваются на DDR5, стремясь способствовать ее широкомасштабной коммерциализации. DDR5 включает в себя ряд важных улучшений, которые помогают серверам нового поколения повысить производительность и снизить энергопотребление.

Обладая 22-летним опытом работы в сфере хранения данных, Longsys постоянно накапливает производственный опыт, оставаясь при этом сосредоточенными на технологиях. Как первая компания в Китае, которая сделала это, она сделала несколько элементов тестовых данных DDR5 общедоступными. FORESEE, торговая марка Longsys для промышленных систем хранения данных, недавно выпустила коммерческий модуль памяти DDR5 U-DIMM, доступный в вариантах 16 ГБ и 32 ГБ. Помимо основных функций DDR5, коммерческая DDR5 FORESEE также поддерживает ECC на кристалле, предварительную выборку 16 n и SAME-BANK REFRESH. Улучшенная возможность исправления ошибок также улучшает целостность данных. Упрощая исправление ошибок, он позволяет полностью использовать эффективные механизмы чтения и записи DRAM. Предварительная выборка 16n, основанная на новой архитектуре DDR5 DIMM, использует два независимых 32-битных канала, улучшая параллелизм и удваивая количество каналов памяти на основе DDR4. SAME-BANK REFRESH позволяет обновлять один банк для каждой группы банков, оставляя все остальные банки открытыми для нормальной работы.
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