FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDIA и Arm Chip

Федеральная торговая комиссия сегодня подала в суд, чтобы заблокировать приобретение американским поставщиком микросхем компании Nvidia Corp. за 40 миллиардов долларов британской компании-разработчика микросхем Arm Ltd. Предлагаемая сделка предоставит одной из крупнейших компаний-производителей микросхем контроль над вычислительными технологиями и конструкциями, на которые конкурирующие фирмы полагаются при разработке своих собственных микросхем. В жалобе FTC утверждается, что у объединенной фирмы будут средства и стимулы для подавления инновационных технологий следующего поколения, в том числе тех, которые используются для работы центров обработки данных и систем помощи водителю в автомобилях.

Согласно жалобе, калифорнийская компания Nvidia является одной из крупнейших и наиболее ценных компьютерных компаний в мире. Nvidia разрабатывает и продает компьютерные микросхемы и устройства и наиболее известна как доминирующий поставщик автономных графических процессоров или графических процессоров для персональных компьютеров и центров обработки данных, которые широко используются для обработки искусственного интеллекта и обработки графики. Nvidia также разрабатывает и продает продукты для современных сетей, центральных процессоров центров обработки данных и компьютерного вождения. В этих областях и Nvidia, и важные конкуренты Nvidia полагаются на технологии Arm для разработки своих собственных конкурирующих продуктов. Поскольку технология Arm является критически важным фактором, обеспечивающим конкуренцию между Nvidia и ее конкурентами на нескольких рынках, в жалобе утверждается, что предлагаемое слияние даст Nvidia возможность и стимул использовать свой контроль над этой технологией для подрыва своих конкурентов, уменьшая конкуренцию и, в конечном итоге. В жалобе утверждается, что снижение качества продукции, сокращение количества инноваций, более высокие цены и меньший выбор наносят ущерб миллионам американцев, которые получают выгоду от продуктов на основе Arm.