Facebook, Microsoft, Twitter и другие IT-компании объединились для борьбы с коронавирусом

2020-03-26, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - COVID-19 Global Hackathon; [69]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сотрудничает с несколькими крупнейшими мировыми технологическими компаниями, включая Facebook, Microsoft, Slack, Pinterest, TikTok, Twitter, WeChat, Giphy и Slow Ventures для участие в COVID-19 Global Hackathon (#BuildforCOVID19). На этом мероприятии разработчикам будет предложено создать программные решения, способные решить некоторые из проблем, связанных со вспышкой коронавируса. Фирмы «будут делиться ресурсами для поддержки участников в течение всего периода».

ВОЗ и генеральный директор Facebook предложили несколько тем для проектов, в том числе способы оказания поддержки работникам, уязвимым группам населения и предприятиям, а также помощь в объединении людей, находящихся в социальной изоляции, и создание альтернативных средств обучения и развлечений.

Первые программы: Covid Act Now, модель, которая помогает политическим лидерам понять, как вирус влияет на их регион, и Neighbor Express, который позволяет уязвимым людям запрашивать доставку еды у добровольцев.

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