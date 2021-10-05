Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем мире

Сервисы Facebook WhatsApp, Instagram, Messenger сейчас не работают. Все приложения Facebook были недоступны более трех часов, что, безусловно, является самым длительным отключением Facebook за последнее время. Компания подтвердила это твитами (поскольку Twitter является единственной крупной социальной платформой, работающей прямо сейчас) в различных корпоративных приложениях, включая приложение Facebook, Instagram и WhatsApp. Он пообещал, что приложение скоро снова появится в сети, хотя на данный момент компания не опубликовала заявления о том, почему это произошло. Однако сейчас общее мнение заключается в том, что это отключение связано с проблемой DNS, и поскольку это также повлияло на внутренние инструменты Facebook, получение исправления также затронуто.

Отключение Facebook также стало возможностью для конкурентов, поскольку Signal написал в Твиттере, что увидел огромный приток пользователей, которые в настоящее время не могут отправлять сообщения с помощью WhatsApp. Предполагается, что проблема была вызвана проблемой DNS. Facebook не предоставил никаких подробностей об отключении на данный момент, но руководитель Facebook написал в Твиттере, что признал проблему, и сказал, что он изучает этот вопрос. Между тем пользователи по всему миру наводняют Твиттер, чтобы пошутить, и даже Google, кажется, хочет присоединиться к веселью .
Комментарии и отзывы WhatsApp
В этом году Biostar отпразднует 35 лет со дня основания...
В этом году Biostar отпразднует 35 лет со дня основанияВ 2021 году компания BIOSTAR отметит 35 лет гордости за передовые достижения в области инноваций. Компани...
Роскосмос опроверг информацию о поломке МКС...
Роскосмос опроверг информацию о поломке МКСЕще в 2019 году на Международной космической станции российские космонавты обнаружили достаточно странную...
Как выбрать пластиковые окна в частный дом?...
Как выбрать пластиковые окна в частный дом?В частном доме выбору остекления нужно уделять гораздо больше внимания, так как здесь важнее показател...
Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем мире...
Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем миреСервисы Facebook WhatsApp, Instagram, Messenger сейчас не работают. Все приложения Facebook были недоступ...
Биткоин стал официальной валютой Сальвадора...
Биткоин стал официальной валютой СальвадораСальвадор официально является первой страной в мире, которая принимает биткойн в качестве законной валюты...
Google будет заниматься восстановлением питьевой воды...
Google будет заниматься восстановлением питьевой водыКомпания Google объявила о новой программе рационального использования водных ресурсов, согласно которой ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor