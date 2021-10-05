Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем мире

Сервисы Facebook WhatsApp, Instagram, Messenger сейчас не работают. Все приложения Facebook были недоступны более трех часов, что, безусловно, является самым длительным отключением Facebook за последнее время. Компания подтвердила это твитами (поскольку Twitter является единственной крупной социальной платформой, работающей прямо сейчас) в различных корпоративных приложениях, включая приложение Facebook, Instagram и WhatsApp. Он пообещал, что приложение скоро снова появится в сети, хотя на данный момент компания не опубликовала заявления о том, почему это произошло. Однако сейчас общее мнение заключается в том, что это отключение связано с проблемой DNS, и поскольку это также повлияло на внутренние инструменты Facebook, получение исправления также затронуто.

Отключение Facebook также стало возможностью для конкурентов, поскольку Signal написал в Твиттере, что увидел огромный приток пользователей, которые в настоящее время не могут отправлять сообщения с помощью WhatsApp. Предполагается, что проблема была вызвана проблемой DNS. Facebook не предоставил никаких подробностей об отключении на данный момент, но руководитель Facebook написал в Твиттере, что признал проблему, и сказал, что он изучает этот вопрос. Между тем пользователи по всему миру наводняют Твиттер, чтобы пошутить, и даже Google, кажется, хочет присоединиться к веселью .