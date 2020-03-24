Facebook и Instagram снизили качество потокового видео на время карантина

2020-03-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Facebook; [79]
Социальные сети Facebook и Instagram снизили качество потокового видео как и другие компаний.

Во время карантина нагрузка на сети передачи данных существенно возросла, так как многие люди остаются дома, работают удаленно, учатся дистанционно или просто смотрят любимые фильмы и сериалы.

Из-за нагрузки на сеть, есть риски сбоя интернета. В результате этого карантина еврокомиссия по вопросам внутреннего рынка призвала стриминговые сервисы снизить качество потокового видео, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

К призыву уже прислушались Netflix, YouTube, Amazon, а теперь и социальные сети Facebook и Instagram.

Комментарии и отзывы Facebook
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБЛучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Компания Apple работает над новыми наушн...
Компания Apple работает над новыми наушнКомпания Apple готовит новые беспроводные наушники AirPods Pro Lite. ...
Turtle Beach представила гарнитуру серии...
Turtle Beach представила гарнитуру серииСерия Recon 70 поступит в продажу 13-го марта 2020 года. Recon 70 уже доступен для предварительного заказ...
Первая в мире умная картошка SMART POTAT...
Первая в мире умная картошка SMART POTATВ Лас-Вегасе на выставке CES 2020 представили первую в мире умную картошку. ...
Новый смартфон Honor 9X Lite с сервисами...
Новый смартфон Honor 9X Lite с сервисамиКитайская компания Huawei, готовится к анонсу нового смартфона под названием Honor 9X Lite. ...
Имплантация и протезирование зубов...
Имплантация и протезирование зубовС каждым годом имплантация зубов становится все более популярным решением проблем с протезированием и вос...
Мощная модель от Huawei Enjoy 10 ...
Мощная модель от Huawei Enjoy 10 Компания Huawei выпустила новый флагманский смартфон среднего варианта под названием Huawei Enjoy 10. ...
Оригинальная подставка с пассивным охлаж...
Оригинальная подставка с пассивным охлажЕсли вы являетесь счастливым обладателем ноутбука Apple MacBook Pro вас может заинтересовать подставка с ...
Красивая модель от OPPO Reno3...
Красивая модель от OPPO Reno3Компания OPPO выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием OPPO Reno3. Характеристик...
Опубликованы первые фото с камеры Canon ...
Опубликованы первые фото с камеры Canon В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленную в начале года флагманскую зеркаль...
Представлен флагманский смартфон LG V60...
Представлен флагманский смартфон LG V60Сегодня был анонсирован флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G, который должны были представить еще в ходе ...
Alcatel 3T 10 и его функции...
Alcatel 3T 10 и его функцииКомпания Alcatel выпустила мощный планшет бюджетного варианта под названием Alcatel 3T 10.Функции новинк...
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Обзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods ProОбзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods Pro
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечекОбзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек
Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида
Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизниОбзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor