Facebook и Instagram снизили качество потокового видео на время карантина

Социальные сети Facebook и Instagram снизили качество потокового видео как и другие компаний.

Во время карантина нагрузка на сети передачи данных существенно возросла, так как многие люди остаются дома, работают удаленно, учатся дистанционно или просто смотрят любимые фильмы и сериалы.

Из-за нагрузки на сеть, есть риски сбоя интернета. В результате этого карантина еврокомиссия по вопросам внутреннего рынка призвала стриминговые сервисы снизить качество потокового видео, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

К призыву уже прислушались Netflix, YouTube, Amazon, а теперь и социальные сети Facebook и Instagram.