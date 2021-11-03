Facebook отключает автоматическое распознавание лиц

Кроме того, автоматический замещающий текст, который создает описания изображений для слепых, больше не будет включать имена людей на распознанных фотографиях. Компания заявляет, что «долгосрочную роль распознавания лиц в обществе необходимо обсуждать открыто и среди тех, на кого это повлияет больше всего», и при этом пообещает, что она будет продолжать участвовать в этом разговоре и работать с гражданским населением, общественными группами и регулирующими органами, которые возглавляют эту дискуссию.