Facebook отключает автоматическое распознавание лиц

Сегодня Facebook шокировал мир, объявив о закрытии своей системы автоматической маркировки лиц, основанной на распознавании лиц. Это система, которая определяет, кто изображен на фотографиях, по лицам, которые она видит. Люди, которые ранее использовали это, больше не смогут автоматически распознаваться по фотографиям и видео, а Facebook удалит индивидуальные шаблоны распознавания лиц более миллиарда пользователей.

Кроме того, автоматический замещающий текст, который создает описания изображений для слепых, больше не будет включать имена людей на распознанных фотографиях. Компания заявляет, что «долгосрочную роль распознавания лиц в обществе необходимо обсуждать открыто и среди тех, на кого это повлияет больше всего», и при этом пообещает, что она будет продолжать участвовать в этом разговоре и работать с гражданским населением, общественными группами и регулирующими органами, которые возглавляют эту дискуссию.
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