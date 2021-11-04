Facebook придется заплатить 20 миллионов долларов за ребрендинг

На прошлой неделе Facebook объявил о ребрендинге, отныне официально называя себя «Meta». Это для материнской компании Facebook, а платформа социальных сетей по-прежнему будет называться Facebook, а другие продукты, такие как WhatsApp и Instagram, теперь будут дочерней компанией Meta.

Однако, смена названия на Meta может дорого обойтись компании. Это связано с тем, что еще в августе Зак Шатт подал заявку на регистрацию товарного знака «Meta» для своей стартап-компании, занимающейся ПК, которая уже продавала продукты под брендом Meta PC еще в ноябре 2020 года. Тем не менее, Facebook подал заявку на регистрацию товарного знака 28 октября, но ни одна из заявок не была одобрена, это означает, что может быть судебная тяжба из-за названия. Согласно TMZ, Зак Шатт из Meta PC и соучредитель Джо Дарджер предположили, что они готовы уступить, если Марк Цукерберг согласится заплатить им 20 миллионов долларов за название. Facebook пока не прокомментировал эту проблему, поэтому неизвестно, чем это закончится.