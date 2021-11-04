Facebook придется заплатить 20 миллионов долларов за ребрендинг

На прошлой неделе Facebook объявил о ребрендинге, отныне официально называя себя «Meta». Это для материнской компании Facebook, а платформа социальных сетей по-прежнему будет называться Facebook, а другие продукты, такие как WhatsApp и Instagram, теперь будут дочерней компанией Meta.

Однако, смена названия на Meta может дорого обойтись компании. Это связано с тем, что еще в августе Зак Шатт подал заявку на регистрацию товарного знака «Meta» для своей стартап-компании, занимающейся ПК, которая уже продавала продукты под брендом Meta PC еще в ноябре 2020 года. Тем не менее, Facebook подал заявку на регистрацию товарного знака 28 октября, но ни одна из заявок не была одобрена, это означает, что может быть судебная тяжба из-за названия. Согласно TMZ, Зак Шатт из Meta PC и соучредитель Джо Дарджер предположили, что они готовы уступить, если Марк Цукерберг согласится заплатить им 20 миллионов долларов за название. Facebook пока не прокомментировал эту проблему, поэтому неизвестно, чем это закончится.
Комментарии и отзывы Facebook
Неоконченная симфония Бетховена закончена с искусственным ин…
Неоконченная симфония Бетховена закончена с искусственным инСпустя 200 лет после того, как Бетховен выпустил симфонию, которую он не закончил, искусственный интеллек…
Facebook придется заплатить 20 миллионов долларов за ребренд…
Facebook придется заплатить 20 миллионов долларов за ребрендНа прошлой неделе Facebook объявил о ребрендинге, отныне официально называя себя «Meta». Это для материнс…
Coolpad получил в Китае патриотический облик…
Coolpad получил в Китае патриотический обликCoolpad только что объявил о новом обновлении своего бренда в Китае. Компания подвергается ребрендингу на…
Выручка Microsoft выросла на 22% в третьем квартале благодар…
Выручка Microsoft выросла на 22% в третьем квартале благодарПоследний отчет о прибыли Microsoft показывает выручку в размере 45,3 миллиарда долларов за первый кварта…
Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2…
Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2Samsung анонсировала неожиданное мероприятие Unpacked под названием Galaxy Unpacked Part 2 на 20 октября …
Новый электровелосипед VanMoof V - самый быстрый в истории…
Новый электровелосипед VanMoof V - самый быстрый в историиКомпания VANMOOF объявила о первом высокоскоростном электрическом велосипеде от компании VanMoof V, спосо…
Премьера AMD Accelerated Data Center Premiere состоится 8 но…
Премьера AMD Accelerated Data Center Premiere состоится 8 ноСегодня AMD объявила, что 8 ноября в 11:00 по восточному времени представит премьеру Accelerated Data Cen…
Роскосмос опроверг информацию о поломке МКС…
Роскосмос опроверг информацию о поломке МКСЕще в 2019 году на Международной космической станции российские космонавты обнаружили достаточно странную…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor