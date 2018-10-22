Facebook собирается приобрести «крупную» компанию по кибербезопасности

Facebook все еще шатается от хака, который выявил 29 миллионов пользователей. Источники, говорящие с The Information, утверждают, что Facebook ускоряет планы покупки «крупной» компании по кибербезопасности и уже предложил сделки «нескольким» компаниям.

Хотя советники не назвали кандидатов, Цукерберг и команда, как сообщается, могут купить программное обеспечение, которое может сворачиваться в его существующие сервисы, такие как инструменты для сигнализации попыток взлома или обеспечения безопасности отдельных учетных записей. Приобретение может помочь Facebook укрепить свою защиту, улучшить опыт и снизить вероятность ошибки кодирования, наносящей ущерб миллионам пользователей. Большая покупка сигнализирует о том, что компания серьезно относится к повышению своей безопасности, даже если недавно приобретенная технология лишь частично полезна.