Facebook запустила функцию просмотра вечеринок в Messenger

Социальная сеть Facebook представила функцию часового вечера в Messenger - Watch Together.

Как следует из названия, вы можете смотреть видео в Facebook с друзьями и семьей и видеть их реакцию в режиме реального времени через видеозвонки Messenger и комнаты для обмена сообщениями. Создатели контента также могут использовать Watch Together для взаимодействия со своей аудиторией. Доступ к Watch Together можно получить через видеозвонок в Messenger или в Messenger Room и смахнуть вверх, чтобы открыть меню.Функция Watch Party в настоящее время поддерживает до 8 человек в видеозвонке в Messenger и до 50 человек в комнатах. Watch Together - это бесплатная функция, которая скоро будет запущена во всем мире на мобильных устройствах для iOS и Android.