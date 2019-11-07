Фен Xiaomi's Showsee с привлекательной ценой

Линейка продуктов Xiaomi охватывает несколько категорий, в том числе категорию косметики и средств по уходу за собой. Xiaomi представила фен Xiaomi's Showsee с ценой всего $ 9.

Фен Showsee имеет привлекательный дизайн и весит всего 450 г. Поверхность фена с теплой матовой поверхностью, которая нежна и деликатна. Устройство складывается для удобного хранения. Он настолько компактный что его можно брать с собой в поездки.

Внутри установлен шести-лопастный вентилятор с двумя скоростями. Он способен прогонять воздух до 7,4 м/с. Устройство также оснащено встроенным генератором отрицательных ионов.