Фен Zhibai Three-layer Hydrating Hair Dryer

2019-07-30, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Фен Zhibai Three-layer Hydrating Hair Dryer; [71]
Мощный двигатель способен генерировать воздушный поток со скоростью 1,6 метра в секунду, благодаря чему сушка волос занимает меньше времени. Кроме того, в фене используются раздельные каналы для холодного и горячего воздуха, а технология контроля температуры NTC Smart позволяет избежать теплового повреждения волос и нагрева кожи головы. В конструкции устройства предусмотрена возможность вращения на 360°.Новый фен от Xiaomi внешне напоминает Dyson Supersonic, только без отверстия по центру. Устройство получило длинное название Zhibai Three-layer Hydrating Hair Dryer, раскрывающее одну из его главных особенностей. Помимо сушки волос он ещё и насыщает их влагой, предотвращая пересушивание. Фен использует технологию ионной воды. В отличие от устройств с отрицательными ионами, он не только уменьшает спутывание волос, но и увлажняет их, благодаря чему они становятся блестящими и красивыми.Стоимость новинки составит 188 долларов.


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