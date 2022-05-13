Fluid выпустил складной электронный скутер Mosquito с запасом хода 32 км

Американский производитель электрических скутеров Fluid представил свой новейший ультрапортативный и мощный складной электрический скутер Mosquito. Компания из Майами утверждает, что Mosquito — самый мощный из доступных портативных электронных скутеров.

Fluid начал свою деятельность в 2018 году, и у него есть множество электрических скутеров, подходящих для разных сегментов. В линейке Fluidfreeride есть повседневные, продвинутые, туристические и профессиональные модели электронных скутеров. Некоторые из его успешных моделей включают электронные скутеры Horizon, Apollo и Wolf. Mosquito позиционируется как еще одна самая продаваемая модель от американского производителя.

Электросамокат Mosquito весит всего 13 кг и имеет складную конструкцию, что делает его компактным для перевозки. Руль Mosquito также можно сложить, чтобы скутер можно было легко хранить в ограниченном пространстве. Электросамокат способен перевозить грузы до 120 кг, что в 10 раз превышает его вес.

Mosquito оснащен двойной пружинной подвеской, физическими тормозами, шинами 8 x 2 дюйма и электрическим торможением. Цветной дисплей в центре, яркие светодиоды с обоих концов и встроенный электрический звуковой сигнал. Mosquito приводится в движение электродвигателем мощностью 500 Вт с пиковой мощностью 700 Вт. Двигатель развивает максимальную скорость 40 км/ч, а его батарея 48 В/9,6 Ач обеспечивает запас хода 32 км без подзарядки. Аккумулятор Mosquito можно полностью зарядить за 5 часов.
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