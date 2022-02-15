Foxconn будет производить чипы Vedanta в Индии в условиях глобального дефицита

Тайваньская компания Foxconn заявила, что она сотрудничает с индийским конгломератом Vedanta для производства полупроводников в южноазиатской стране, поскольку гигант электроники надеется диверсифицировать свой бизнес в условиях глобальной нехватки микросхем. Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и крупный поставщик Apple, в последние годы расширил свою деятельность в таких областях, как электромобили (EV) и полупроводники. В своем заявлении Foxconn сообщила, что подписала меморандум о взаимопонимании с группой по производству нефти и металлов Vedanta для производства полупроводников, назвав это «значительным стимулом для внутреннего производства электроники в Индии».

Тайваньская компания в последние годы считала полупроводники одним из своих основных направлений деятельности и в прошлом году сформировала партнерство с Yageo для производства полупроводниковых микросхем после глобального дефицита микросхем, который потряс производителей товаров от автомобилей до электроники.
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