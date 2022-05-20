Foxconn планирует построить завод по производству полупроводников в Малайзии

Амбиции Foxconn как игрока в области производства полупроводников растут, на этот раз компания планирует построить завод по производству полупроводников в Малайзии. Foxconn пыталась купить завод в Малайзии в 2020 году, а также в какой-то момент пыталась поглотить тайваньского производителя энергонезависимой памяти Macronix. Похоже, что в этом году компания решила пойти другим путем.

Две компании подписали меморандум о взаимопонимании, хотя фактически документы подписала дочерняя компания Foxconn, Big Innovation Holding Limited (BIH). Меморандум о взаимопонимании касается строительства фабрики, согласно данным Focus Taiwan/CNA, которые сообщают, что фабрика будет производить чипы с использованием техпроцессов от 40 до 28 нм. Вполне возможно, что это будет связано с различными проектами электромобилей, в которых участвует Foxconn, и для Foxconn это будет менее рискованный способ выхода на рынок полупроводников. Говорят, что после запуска фабрика сможет выпускать 40 000 пластин в месяц, хотя на данный момент никто не знает, когда это произойдет. Foxconn уделяет особое внимание тому, что компания называет инициативой «3 плюс 3», которая касается электромобилей, робототехники и технологий в области здравоохранения, построенных на основе искусственного интеллекта, полупроводников и коммуникационных технологий. Время покажет, удастся ли Foxconn осуществить это.