Foxconn возобновляет производство iPhone в Индии после протестов

Спустя почти три недели после закрытия из-за массовых протестов сотрудников завод Foxconn по производству Apple iPhone, расположенный в Сриперумбудуре недалеко от Ченнаи, в настоящее время возобновляет работу.

Производственное предприятие, на котором работает около 17 000 человек и работает в три смены, было закрыто 18 декабря 2021 года после того, как 250 рабочих заболели пищевым отравлением, что привело к организации рабочих акций протеста. Рабочие утверждали, что еда в общежитиях Foxconn была несвежей и иногда кишила червями. Кроме того, туалеты были в антисанитарных условиях, без водопровода. Многие из рабочих были вынуждены жить в маленьких комнатах. После протестов в прошлом месяце Apple поставила производственный завод Foxconn на испытательный срок, потребовав незамедлительных действий. Американский технологический гигант заявил, что завод остается на испытательном сроке и что он продолжит мониторинг условий в общежитиях и столовых для рабочих вместе с независимыми аудиторами.
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