Функция Intel Optane Gaming Boost даст прирост производительности до 50%

Intel Optane Gaming Boost - это функция, которая использует запатентованную технологию GeForce для выгрузки ресурсоемких задач на твердотельный SSD-накопитель и ускорения игровой производительности.

Перенос задач с большим объемом памяти на SSD приведет к увеличению игрового FPS на 50% благодаря технологиям NVIDIA GeForce. Хотя все твердят, что SSD никак не влияет на FPS в играх, программная надстройка Intel Optane Gaming Boost доказала обратное.

Функция позволит обрабатывать специальные вычислительные задачи не требующие большого объема памяти. Это освободит процессор GPU от ненужных вычислений и приведет к более высоким значения FPS в играх.