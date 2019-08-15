Функция блокировки отпечатков пальцев WhatsApp на Android

WhatsApp наконец-то сделал доступной функцию блокировки отпечатков пальцев для пользователей бета-версии Android.Он поставляется с последней бета-версией Android 2.19.221 и по умолчанию отключен. Пользователям нужно будет включить его в настройках, и эта функция позволит пользователям добавить уровень защиты в свои чаты приложений, не давая скрыться.

Опция блокировки отпечатков пальцев включена в бета-версии Android 2.19.221 - в настоящее время последняя версия. По умолчанию он отключен, и пользователям придется включить его, выбрав «Настройки WhatsApp»> «Аккаунт»> «Конфиденциальность»> «Блокировка отпечатков пальцев». Если вы уже обновились до последней версии и не видите эту функцию, попробуйте создать резервную копию истории чата и переустановить ту же версию WhatsApp. В частности, эта функция требует, чтобы на телефоне был установлен Android Marshmallow или более поздней версии, а также сканер отпечатков пальцев.

При включении пользователи должны будут использовать аутентификацию по отпечатку пальца, чтобы разблокировать WhatsApp и получить доступ. Существует три варианта автоматической блокировки: сразу, через 1 минуту и ​​через 30 минут.

В Android появилась новая опция «Отображать содержимое в уведомлениях», поэтому пользователи могут решать, хотят ли они показать или скрыть предварительный просмотр сообщения и отправителя, когда включена блокировка отпечатков пальцев.

Если вы не включите эту опцию, пользователи по-прежнему смогут отвечать на сообщения из уведомлений и отвечать на вызовы WhatsApp. При включении функции блокировки отпечатков по умолчанию содержимое виджета скрыто.

WABetaInfo первым обнаружил эту функцию и сказал: «Я могу сказать, что для вашей конфиденциальности безопасно включить функцию блокировки отпечатков пальцев, потому что WhatsApp, как и любое другое приложение, не может получить доступ к вашим данным отпечатков пальцев: процесс аутентификации управляется системой Android: WhatsApp использует официальные API-интерфейсы Android, поэтому информация не отправляется на WhatsApp / Facebook Server ».

Мы видим эту функцию в последней бета-версии Android, и скоро она должна появиться у стабильных пользователей приложений. Если вы не можете получить доступ к бета-программе Google Play для получения версии, вы можете загрузить APK через APK Mirror.