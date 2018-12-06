На днях был представлен футуристический стол со встроенным компьютером Cemtrex SmartDesk.

Он оснащен тремя 24-дюймовыми сенсорными экранами расположенными на столе. В стол внедрена бесшумная клавиатура, беспроводная зарядка для смартфона, сканер документов также сбоку расположился крошечный футляр в котором хранятся и заряжаются беспроводные наушники.

Вся установка оснащена относительно компактным ПК с ОС Windows, скрытым под столом. Он работает на восьмом поколении Intel Core i7 с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD и 1 ТБ жестким диском, а также выбором либо карты GTX 1050 TI 4 ГБ, либо графической карты GTX 1060 TI 6 ГБ. Для подключения есть один порт USB 3.1 типа C, два типа USB 3.1, два USB 2, аудиоразъем 3,5 мм и порт Ethernet. Сто легко регулируется и подстраивается под любого пользователя.