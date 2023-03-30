GALAX представила доступный накопитель HOF Extreme 50 PCIe Gen 5

Китайская компания GALAX только что объявила о начале продаж своего быстрейшего накопителя в семействе HOF — HOF Extreme 50 PCIe Gen5 с объёмом 2 ТБ. Твердотельный накопитель GALAX HOF Extreme 50 — это очень быстрый SSD с массивным теплоотводом и активной системой охлаждения. Накопитель будет доступен в двух вариантах: модель на 1 ТБ с скоростями чтения и записи 9500 МБ/сек и 8500 МБ/сек, а также модель на 2 ТБ с предельными скоростями чтения и записи 10 000 МБ/сек и 9500 МБ/сек. На сегодняшний день GALAX объявила о начале продаж 2 ТБ HOF Extreme 50 исключительно в китайском розничном магазине JD.com по цене 2499 юаней, что составляет примерно 362 доллара — это очень выгодное предложение на фоне конкурентов, которые продают свои накопители по цене в 450 долларов и выше.

Также стоит отметить, что за основу накопителя GALAX HOF Extreme 50 PCIe Gen 5 NVMe M.2 производитель использует контроллер Phison PS5026-E26 на основе технологического процесса TSMC 12 нм и память NAND Flash 3D TLC с 232 слоями. В результате пользователь получает действительно внушительную скорость передачи данных при низких температурах. Кроме характеристик производительности и аппаратного обеспечения, накопитель GALAX HOF Extreme 50 PCIe Gen 5 привлекает внимание ещё и тем, что производитель использует довольно мощное активное охлаждение. Разработчики компании GALAX заявили, что с переходом на новое поколение интерфейса Gen5 выделение тепла устройств хранения значительно увеличилось, и стандартные теплоотводы для охлаждения больше не подходят.