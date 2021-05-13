GALAX представила игровое кресло GGC-001 с RGB-подсветкой

Компания GALAX представила игровое кресло GGC-001 с яркой RGB-подсветкой. Кресло предлагает три цветовых решения: черный, белый и розовый. Все модели имеют яркую подсветку. Особенно понравится игровое кресло GALAX GGC-001 стримерам и любителям подсветки.

Ничем особенным, кроме как RGB-подсветкой, кресло не отличается от обычных моделей. Кресло GALAX GGC-001 оснащено подушками для поясницы и головы, регулируемыми подлокотниками 4D, регулируемой высокой спинкой от 90 до 180 градусов. Стальной каркас и газлифт класса 4 обеспечивают надежность конструкции. Доступность и стоимость игрового кресла GALAX GGC-001 не раскрыты.