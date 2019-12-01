GELID представила охлаждение для SSD-накопителей SubZero M.2 22110

SubZero M.2 XL относится к линейке компании Gamer и предназначен для охлаждения накопителей формата 22110 M.2. Он способствует повышению производительности, увеличения срока службы и повышения целостности данных.

SubZero M.2 XL оснащен ультратонким алюминиевым радиатором. Термопрокладки обеспечивают лучшую теплопередачу для поддержания более низких рабочих температур для компонентов памяти твердотельных накопителей M.2.

Установка устройства проста и быстра. SubZero M.2 XL подходит для всех стандартных твердотельных накопителей формата 22110 M.2. GELID SubZero M.2 доступен в черном или красном цвете всего за 10 долларов.