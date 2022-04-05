GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромобилей

GM и Honda совместно разработают серию доступных электромобилей с использованием глобальной архитектуры и аккумуляторной технологии GM Ultium. Они пообещали производить автомобили в нескольких сегментах продукции, включая категорию компактных кроссоверов, назвав это «новой главой» в их партнерстве. Это значительно расширяет предыдущие новости о том, что Honda создаст два электромобиля с использованием аккумуляторной технологии GM.

Компании пообещали поделиться технологиями, дизайном и стратегиями поиска поставщиков, работая над «стандартизацией оборудования и процессов для достижения качества мирового класса, более высокой производительности и большей доступности», говорится в пресс-релизе GM. Компании также обсудят сотрудничество в области аккумуляторов для электромобилей, чтобы снизить затраты и повысить производительность и устойчивость.

Слово «доступный» часто упоминается в пресс-релизе, поскольку обе компании подчеркивают идею создания более дешевых электромобилей, чем те, которые доступны в настоящее время. «Honda и GM будут опираться на наше успешное технологическое сотрудничество, чтобы помочь добиться резкого увеличения продаж электромобилей», — сказал президент и главный исполнительный директор Honda Тосихиро Мибе. Объединение имеет большой смысл, особенно для Honda, которая сильно отстает от конкурентов в плане разработки электромобилей. Объединив усилия с GM, он может разделить затраты на разработку и поделиться своим значительным опытом в области BEV и гибридных автомобилей.
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