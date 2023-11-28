GMNG представила игровые кресла GG-CH110B и GG-CH210B…

При разработке кресел производитель учитывал то, что многие геймеры проводят за игрой очень много времени, так что им важна надёжная и удобная конструкция, приятные материалы и возможность кастомизации под свои потребности. Для этого кресло получило регулировку системы жёсткости качания, сидушку из формированной пены и множество других важных деталей. И, что немаловажно, производитель испытал кресла на давление, вытяжение, гибкость и даже устойчивость к механическим дефектам, так что это достаточно долговечное решение для тех, кто проводит очень много времени за компьютеров. Кроме того, ждать релиза месяцами не придётся — уже сейчас продукция доступна на маркетплейсах OZON и Ситилинк, так что осталось лишь подобрать более подходящую модель под свои задачи.