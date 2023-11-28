GMNG представила игровые кресла GG-CH110B и GG-CH210B

Сегодня бренд GMNG официально вышел на рынок с совершенно новой линейкой мебели для геймеров, которая, вероятно, заинтересует многих заядлых игроков. Стоит напомнить, что первыми моделями производителя стали геймерские столы GMNG GG-TB301, которые выглядят очень привлекательно и стильно, при этом учитывая все основные потребности пользователя при длительных игровых сессиях или во время работы, например. Также компания продолжила серию игровой мебели геймерскими креслами GG-CH110B (выполнено из ткани) и GG-CH210B (данное кресло изготовлено из экологической кожи). Соответственно, производитель предоставляет возможность выбрать подходящий вариант кресла на любой вкус и цвет.

При разработке кресел производитель учитывал то, что многие геймеры проводят за игрой очень много времени, так что им важна надёжная и удобная конструкция, приятные материалы и возможность кастомизации под свои потребности. Для этого кресло получило регулировку системы жёсткости качания, сидушку из формированной пены и множество других важных деталей. И, что немаловажно, производитель испытал кресла на давление, вытяжение, гибкость и даже устойчивость к механическим дефектам, так что это достаточно долговечное решение для тех, кто проводит очень много времени за компьютеров. Кроме того, ждать релиза месяцами не придётся — уже сейчас продукция доступна на маркетплейсах OZON и Ситилинк, так что осталось лишь подобрать более подходящую модель под свои задачи.