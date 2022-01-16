GN завершила сделку по приобретению SteelSeries

GN объявила о соглашении о приобретении SteelSeries — одного из лидеров в области игрового оборудования. SteelSeries будет работать под собственным брендом, используя лучшие в отрасли возможности GN Audio. Сделка представляет собой стоимость предприятия на безналичной и бездолговой основе в размере 8,0 миллиардов датских крон (около 1,2 млрд долларов). Приобретение финансируется за счет 100%-го платежа денежными средствами за счет существующего остатка денежных средств, выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн евро с купоном 0,875%, о котором было объявлено 17 ноября 2021 года, и промежуточного кредита, который GN рассчитывает заменить другими долговыми инструментами.

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