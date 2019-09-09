Новые SSD и оперативная память GOODRAM на IFA 2019

Наше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. Это одна из первых презентаций нового логотипа. Вместе с ним обновлена и упаковка. GOODRAM – это несколько направлений, которые созданы, чтобы удовлетворить потребности клиентов разных групп. Помимо этого, на стенде мы ознакомились еще и с новыми продуктами.

IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD

IRDM PRO SSD

IRDM PRO DDR4

Твердотельный диск IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD от GOODRAM стал одним из первых среди получивших сертификацию под процессоры AMD Ryzen и материнские платы AMD X570 с интерфейсом PCI Express 4.0. Обеспечиваются высокие скорости чтения и записи до 5000/4500 МБ/сек. Построена новинка на базе чипсета PHISON PS5016-E16 в связке с 3D TLC памятью. В продаже накопители должны появиться уже с ноября.Также обновилась серия IRDM PRO. Диски этой серии отличает баланс между стабильностью и производительностью, а также стоимостью. В новом поколении используется 3D TLC. Старт продаж намечен на конец текущего месяца.

GOODRAM CX400 и CL100

Обновилась линейка оперативной памяти IRDM PRO DDR4. Главное изменение касается увеличение тактовых частот. Так вариант с частотой 3600 МГц будет работать с напряжением 1.2В. Эта оперативная память прошла тщательное тестирование на стабильность и качество передачи.

IRDM UHS-I U3 V30

Накопители в традиционном факторе 2.5 дюйма. В ближайшее время мы проведем тесты версии объемом 512 Гбайт.

Новинки от Goodram на IFA 2019

Карты памяти IRDM UHS-I U3 V30 выполнены в формате SD. Они предназначены на запись видео в разрешении 4К с высоким битрейтом. Производительно отдельно отмечает высокую износоустойчивость. Подойдут для фотокамер, видеокамер и квадрокоптеров.