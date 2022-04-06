GOODRAM IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 обеспечивает скорость чтения до 7000 МБ/с

Компания GOODRAM представила высокоскоростной твердотельный накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0.

Накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 использует интерфейс стандарта PCIe 4 x4 NVMe и обеспечивает максимальную скорость чтения и записи 7000 МБ/с и 6850 МБ/с соответственно. Дополнительный буфер DRAM объемом до 2 ГБ способствует повышению производительности даже при высокой нагрузке. GOODRAM IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 оснащен контроллером PS5018-E18. Восьмиканальный контроллер E18 основан на архитектуре ARM Cortex R5, а также совместим с последней версией протокола NVMe — 1.4. Модель представлена емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Уникальный радиатор изготовлен из прочного материала, имеет эстетичный вид и стилистику компании. На накопитель распространяется 5-летняя гарантия производителя.

Цену твердотельного накопителя производитель не раскрывает.
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